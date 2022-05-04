Кисловодск, Ставропольский край, 4 мая 2022, 13:36 — REGNUM В Кисловодске в День Победы 9 мая состоится первое в России шествие Бессмертного медицинского полка. Его организовало руководство города при поддержке сотрудников санаториев и медорганизаций. Краевые власти также поддержали инициативу.
Важную роль госпиталей, развернутых на базе санаториев Кавминвод в годы Великой Отечественной войны, которые восстанавливали здоровье раненых и возвращали их в строй, отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Как отметил мэр города Кисловодска Евгений Моисеев, за время войны санатории Кисловодска вернули в строй более 600 тысяч солдат и офицеров. По мнению Владимирова, эта часть истории Ставрополья должна сохраняться в памяти современников.