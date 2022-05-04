Ульяновск, 4 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области осталось практически на прежнем уровне суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом и госпитализированных в ковидные стационары. Это следует из статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно представленным сведениям, в Ульяновской области всего официально подтверждено 201 907 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 2 мая лабораторно выявлено 56 носителей инфекции, 3 мая — 53.

По-прежнему в ковидные стационары направляют десятки больных. Так, 3 мая госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, 2 мая — 25 больных.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 049 638 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. Таким образом, заражение коронавирусом подтверждалось в каждом десятом случае.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продлили ещё на месяц, до 30 мая, режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.