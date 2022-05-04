Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Мэрия Тбилиси в преддверии Дня Победы выплатила ветеранам Великой Отечественной войны по 600 лари (около $200). Об этом 4 мая сообщил на заседании правительства столицы Грузии мэр города Каха Каладзе.

Тбилиси Vladimer Shioshvili

«Возможно, это и не большая сумма, но в этой сложной ситуации, я думаю, это в какой-то мере оказание помощи», — сказал градоначальник.

Он добавил, что супругам участников Войны выплатили по 300 лари (около $100). Всего мэрия оказала финансовую помощь 130 жителям столицы.

Стоит отметить, что в Тбилиси в этом году второй раз перенесут праздничные мероприятия в честь 9 Мая. Вместо парка «Ваке», где находится мемориальный комплекс, ветеранам предложили собраться в парке «Киквидзе».

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