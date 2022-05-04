Сеул, 4 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 4 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Defense Visual Information Distribution Service Морская пехота Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 1243 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 135 612.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 49 064 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 395 791.

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