Ясиноватая, ДНР, 4 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В городе Ясиноватая пострадала девочка 2008 года рождения. Об этом 4 мая сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

По информации штаба, в Ясиноватой при обстреле получили ранения два человека. Одна из пострадавших — девочка 2008 года рождения. За её жизнь сейчас борются врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке в результате украинского обстрела пострадали семь человек. В Макеевке погиб один человек, ещё двое пострадали.