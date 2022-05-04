Москва, , 13:36 — REGNUM Публикациям о планах российских властей объявить 9 мая всеобщую мобилизацию не нужно верить. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 мая журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили, можно ли прислушиваться к сообщениям о том, что мобилизация будет объявлена в День Победы. Песков ответил отрицательно.

«Нет, не стоит. Это неправда, это чушь», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отверг версию о том, что 9 мая Россия может объявить войну Украине. Такой вероятности нет, это чушь, также подчеркнул он.

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