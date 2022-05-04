Волгоград, 4 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 217 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в региональном оперативном штабе. От осложнений скончались два человека.

Oblzdrav.volgograd.ru Больница

С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 217 391 жителя. Выздоровели 208 150 человек, лечатся в стационарах и амбулаторно 2 385 пациентов.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 6 856 человек.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали поступили 53 пациента.