Москва, 4 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Рубль укрепился на торгах 4 мая до уровней начала 2020 года. Доллар по отношению к рублю рухнул ниже 70 рублей. И на это есть объективные причины, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Прежде всего, в том, что Банк России по-прежнему продолжает регулировать рубль, в том числе путём сохранения мер по валютному контролю (продажа экспортёрами части валютной выручки и т.д., по-прежнему сохраняющиеся отдельные ограничения на снятия наличной валюты со счетов для физлиц и т.д.).

Да и спрос на валюту у населения сегодня не очень высок. Прежде всего, это связано с тем, что у россиян в текущем году ограничены возможности путешествовать за границу, как по причине закрытия авиасообщения с рядом стран, так и из-за снижения доходов при одновременном резком росте стоимости отдыха за рубежом.

Дополнительную поддержку российской национальной валюте оказывают высокие цены на нефть: так, цена Brent сегодня превышает $108 за баррель.

Банк России вместе с решением о снижении ключевой процентной ставки обнародовал в пресс-релизе достаточно оптимистичные прогнозы.

Регулятор назвал сроки будущего восстановления российской экономики, сопровождавшем решение ЦБ РФ по процентной ставке, примерно к концу 2023-началу 2024 года, когда инфляция потребительских цен снизится, по прогнозам ЦБ РФ, уже до целевого значения в 4% в год.

Негатив извне, связанный с обсуждением в Еврокомиссии нового пакета антироссийских санкций, в том числе — введение санкций против российской нефти, на курс рубля не повлиял.

Более того, сокращение предложения нефти в Европе неизбежно приведёт к продолжению роста цен на нефть.

Напомним, что вице-премьер правительства РФ Александр Новак ранее предупреждал, что эмбарго ЕС на российскую нефть может привести к росту цен на нефть как минимум до $150-200 за баррель.

Если ЕС всё-таки решится на этот неосторожный шаг, Россия перенаправит потоки нефти в Азию, но уже по намного более высоким ценам. До конца мая ожидаем доллар в коридоре 69-79 рублей, евро — в диапазоне 72-80 рублей», — считает эксперт.

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