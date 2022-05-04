Красноярск, 4 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Лестницу на Торгашинском хребте в Красноярском крае готовят к летнему сезону. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом агентстве труда и занятости населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

С 11 по 26 мая на указанной лестнице будут проводить ежегодное сервисное обслуживание. На это время объект будет закрыт. Специалисты проведут профилактику коррозии металлических конструкций, отремонтируют отколотые поручни, частично заменят светодиодную ленту.

После планового обслуживания лестницу вновь откроют.

В агентстве добавили, что проход к смотровой площадке на Торгашинском хребте во время ремонта будет доступен со стороны троп, идущих от дачного массива.

Напомним, лестница на Торгашинский хребет открылась для туристов 1 декабря 2021 года. Она соединяет две достопримечательности Красноярска — Торгашинский хребет и национальный парк «Красноярские Столбы». В 2022 году лестницу, состоящую из 1683 ступеней, внесли в Книгу рекордов России как самую длинную в России. Общая длина маршрута — 1200 метров.

Читайте также: Самая длинная красноярская лестница попала в Книгу рекордов России