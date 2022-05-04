Рига, 4 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Латвии 4 мая отмечается 32-я годовщина принятия Верховным Советом Латвийской ССР «Декларации о восстановлении государственной независимости Латвийской Республики». Об этом сообщил местный портал rus. lsm. lv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

В честь годовщины по всей стране проводятся праздничные мероприятия. Национальный парламент Сейм соберется на торжественное заседание. Далее в 14 часов запланировано возложение цветов у Памятника свободы.

Рижан и гостей столицы приглашают отпраздновать День восстановления независимости Латвийской Республики — увидеть тематическое оформление города, посетить разнообразные культурные мероприятия. Так, рядом с Латвийской национальной библиотекой размещен дизайнерский объект «Пламя», на пересечении бульвара Аспазияс и ул. 13 января — «Флаг свободы», а на афишных столбах и стендах - исторические фотографии. На мостах и путепроводах установлены вертикальные флаги Латвии.

На Ратушной площади пройдет акция «Надень народный костюм в честь Латвии!». Во Дворцах культуры Риги — ВЭФ и Зимельблазма, а также возле Дома конгрессов — пройдут концерты. В парке Кронвалда организованы творческие мастерские «Создай зеленую Латвию!».