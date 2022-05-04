Москва, 4 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Мониторинг со стороны органов власти свидетельствует о том, что ограничения выплат по плавающим процентных ставок успешно заработали. Об этом 4 мая заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Меры реализуются. Это касается и кредитных программ, например, такой меры, как ограничение выплат по плавающим ставкам», — заявил Решетников.

«Сейчас уже вот этой законодательной инновацией, которая ограничила перекладывание со стороны банков роста процентных ставок на бизнес уже воспользовались компании и переоформили кредиты практически на 2 трлн рублей. Это тоже существенная поддержка бизнесу, это то, что даёт ему время на адаптацию к изменившимся условиям», — указал он.