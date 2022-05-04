Бреды, Челябинская область, , 13:30 — REGNUM В Челябинской области жителю Брединского района предъявлено обвинение в убийстве 26-летнего хоккеиста. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет Sledcom.ru

Ранее он был заключён под стражу, пока на два месяца. Подозреваемый признал вину.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в одном из баров Бредов раздалась стрельба. По данным следствия, 25-летний гражданин выстрелил в молодого человека, с которым ранее у него произошёл конфликт.

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