Мончегорск, Мурманская область, 4 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Мончегорске из автомобиля на дорогу выпал двухлетний ребёнок, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

По данным ведомства, инцидент произошел 30 апреля на улице Строительной. Ребенок, находившейся в салоне иномарки без удерживающих устройств, выпал при повороте с Набережной.

«В результате происшествия он выпал из автомобиля на проезжую часть и получил травму», — сообщили в пресс-службе.

За неиспользование детского удерживающего кресла водитель автомобиля получит штраф в размере 3 000 рублей. Кроме того, к рассмотрению дела о ДТП подключится комиссия по делам несовершеннолетних. Ей предстоит оценить выполнение родительских обязанностей пострадавшего.