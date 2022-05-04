Варшава, , 13:27 — REGNUM Власти Польши считают необходимым исключить российскую заявку на проведение выставки «Экспо-2030». Об этом 4 мая заявил журналистам министр развития и технологий страны Вальдемар Буда.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что основная борьба между заявками могла развернуться между Москвой и Одессой. Министр отметил, что Польша настаивает на исключении российской заявки.

«Сегодня организация международных выставок в Париже приостановила рассмотрение заявок, как Москвы, так и Украины. Это для нас очень непонятно. Мы бы хотели окончательно исключить Россию и Москву и дать шансы Украине и Одессе», — сказал Буда.