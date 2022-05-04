Синджар, Ирак, , 13:31 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Ирака начали масштабную военную операцию на севере страны. Об этом 4 мая сообщает Kurdistan 24.

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По данным журналистов, подразделения девятой дивизии иракской армии зашли в город Синджар в провинции Нейнава и ряд соседних населённых пунктов. Военные занимают административные здания, господствующие высоты и ключевые развязки дорог. В операции задействована военная авиация и бронетехника.

Отмечается, что операция направлена против вооружённых отрядов, которые де-факто захватили власть в регионе. Военные задерживают бойцов ополчения и изымают оружие у местного населения.