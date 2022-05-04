Новосибирск, 4 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области составят реестр землепользователей, у которых в 2022 году происходили поджоги в сельхозугодиях. Об этом сообщили в правительстве региона.

МЧС Травяной пожар

На территории области уже зафиксировано несколько случаев перехода огня с полей на жилые дома.

«Ситуация остается сложной, прогноз погоды на неделю не успокаивает, не обнадеживает: сохранится сухая погода, местами жаркая и с сильными порывами ветра. Соответственно, все риски возникновения пожаров и перехода их на постройки остаются очень высокими. И нам с вами приходится бороться не только с пожарами, но и с человеческой глупостью и безалаберностью», — прокомментировал губернатор Андрей Травников.

Отметим, что с 25 апреля по 3 мая в Новосибирской области произошло 1636 пожаров, из них 88% случаев — это горение сухой растительности и мусора.