Красногорск, 4 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 130 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 4 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 949 442 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 971 018.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 4 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 3 человека.