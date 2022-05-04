Курск, 4 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Сергей Сухих, сообщила 3 мая пресс-служба областной администрации.

Пресс-служба администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Сергей Сухих

«В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк из поселка Хомутовка — Сергей Сухих.

Сергей Васильевич работал в администрации Хомутовского района, возглавлял Хомутовский районный Совет Ветеранов, в последнее время работал в Хомутовском районном суде. Его уважали за активную жизненную позицию и твердые принципы», — говорится в сообщении.