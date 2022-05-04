Псков, 4 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Туристический поток в Псковской области остаётся стабильным, его сокращение в регионе не отметили. Об этом 4 мая заявила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в эфире программы «Псковский телеграм Online», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pskov.ru Герб Псковской области

По словам эксперта, на майские праздники состояние туриндустрии в регионе не изменилось. Стабильный поток туристов в регион подтверждает и заполняемость отелей и гостиниц: на майские выходные она достигла 100%.

При этом, как отметила Баранова, большая туристическая активность наблюдается именно в первые дни мая, так как в День Победы жители России чаще всего остаются дома или участвуют в памятных мероприятиях.