4 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Вашингтон для достижения своих целей много лет активно культивировал враждебность Украины по отношению к России с помощью украинского национализма — то есть с помощью той самой разжигающей ненависть силы, которую глобалисты ненавидят.

Александр Белов, , 14:06 — REGNUM В 1999 году, когда западная коалиция бомбила Югославию из-за войны в Косово, тогдашний президент США Билл Клинтон заявил своим согражданам, что суть происходящего в этом регионе — это противостояние глобализма и трайбализма. Тогда мало кто в США обратил на это высказывание внимание, пишет бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье, вышедшей 4 мая в The American Conservative.

Украина и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Откровенно говоря, Клинтон словом «трайбализм», вероятно, смутил многих американцев, для большинства из которых национализм — это преданность стране, готовность гражданина США в условиях кризиса или конфликта поставить интересы страны выше собственных. Американские националисты не склонны к трайбализму. Они хотят защищать и охранять Соединенные Штаты, их исторические институты и права, закрепленные в их законах, а не начинать войны.

С тех пор термин «глобализм» стал означать гораздо больше, чем свободная торговля и вежливое отношение одних стран к другим. Сегодня западное национальное государство и вдохновляемый им национализм становятся объектами жесточайшей критики со стороны глобалистов: их называют источниками предрассудков, исключительности и агрессии. Если оглянуться назад, можно сказать, что использование Клинтоном термина «глобализм» является продолжением прокси-войны администрации Байдена против России.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Современный американский правящий политический класс подразумеваем под глобализмом нечто большее, чем покупку продуктов, произведенных дешевой рабочей силой в незападных странах. Возглавляемый Вашингтоном глобализм теперь предполагает растворение традиционных политических и социальных форм человеческой организации — национальных правительств, границ, идентичностей, культур — и замену их миром потребителей, объединенных только своей зависимостью от аморфных корпораций, неподотчетных никому неправительственных организаций (НПО) и наднациональных институтов.

Другими словами, глобализм теперь является синонимом взглядов прогрессивных левых на послевоенный либеральный порядок международной безопасности, который для выживания должен расширяться. Прокси-война, которую ведет Вашингтон на Украине — это глобалистский проект, направленный на отказ от преемственности истории, культуры и географии, воплощенных в национальном государстве, на гомогенизацию разрозненных народов в процессе быстрых социальных и технологических изменений. В этом смысле недавний призыв президента Украины Владимира Зеленского к Вашингтону и его стратегическим партнерам установить глобальный контроль над ядерным оружием России хорошо согласуется с прогрессивным глобалистским видением администрации Байдена.

Зеленский на встрече с Государственным секретарем и министром обороны США Официальное интернет-представительство президента Украины

И в этом заключается проблема. Страны и их народы развиваются не в вакууме, да и от своего существования без боя они не откажутся.

В связи с этим Вашингтон должен был бы принять во внимание то, что его прокси-борьба за глобализм на Украине затрагивает национальную идентичность — силу, которая пробуждает самые глубокие человеческие чувства. Однако противостояние идет не только между двумя видами национализма, украинским и русским, с их историей, языком и культурой. Глобализм Вашингтона, прикрытый маской расширения НАТО, прямо бросает вызов российской национальной идентичности и культуре. Под угрозой находится уникальная географическая роль России в соединении европейской и азиатской цивилизаций, а также ее православная культура — система верований, закрепленная в нынешней государственной идеологии, внешней политике и политике безопасности России.

В свете военных интервенций НАТО под руководством США на Балканах, в Афганистане и Ираке в корне нечестно делать вид, что приход НАТО на западную границу России не носит агрессивный характер. Однако гораздо опаснее игнорировать тот факт, что, по мнению Москвы, включение Украины в НАТО неразрывно связано с распространением глобализма на Россию.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявления министра обороны и госсекретаря США о том, что Вашингтон хочет «ослабить» Россию, ясно дают понять, что якобы благожелательный «порядок, основанный на правилах» Вашингтона невыгоден России. На самом деле эти заявления просто подтверждают мнение российских граждан о том, что США являются союзниками Украины в конфликте за расширение НАТО.

Возможно, еще более важным является предположение о том, что Польша, пресловутый шкодник в НАТО, направит на Украину так называемые «миротворческие силы». Для европейцев не секрет, что Польша на протяжении почти 400 лет владела большей частью Украины или что Молдавия, хотя формально и была румынской территорией, в течение 300 лет была вассальным государством Османской империи. Очевидная готовность Вашингтона ввести реваншистские польские силы на Западную Украину и, возможно, реваншистские румынские силы в Молдавию предполагает, что вашингтонские глобалисты сделают всё, чтобы навредить России, даже если для этого потребуется пойти на продвижение территориальных амбиций исторических врагов Москвы.

Конфликт по-прежнему является проверкой легитимности тех, кто правит противоборствующими государствами, а также устойчивость их обществ. Это замечание относится не только к политическим системам Украины и России, но и к администрации президента США Джо Байдена. В то время как на время его правления пришлись финансовый кризис, дефицит и рост преступности в стране, а сам он демонстрирует умышленное невежество в отношении Восточной Европы и ее народов, президент Байден и его сторонники в Белом доме замешивают региональный котел, который может скоро закипеть, что будет чревато опасными последствиями для самих США и их партнеров по НАТО.

Как писал Зигмунд Фрейд об «интернационалистически» настроенном предшественнике Байдена Вудро Вильсоне, тот «обладает чудесной способностью игнорировать факты и верить в то, что он хочет». Однако сейчас пускать пыль в глаза американцам гораздо сложнее, чем в 1917 году.

Вудро Вильсон

Вашингтон для достижения своих целей много лет активно культивировал враждебность Украины по отношению к России с помощью украинского национализма — то есть с помощью той самой разжигающей ненависть силы, которую глобалисты ненавидят. Эта работа дала свои плоды. Сейчас те же глобалисты затягивают вооруженный конфликт на Украине своими оружием, советами и поощрениями, несмотря на то, что этот конфликт уничтожает Украину.

За последние 30 лет США, из-за своего стремления поставлять военную помощь и вмешиваться в дела других стран с целью смены там политического режима, оказались втянуты в многочисленные конфликты и кризисы на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке и Юго-Западной Азии. Американские националисты не несут ответственности за нынешний конфликт на Украине или последние три десятилетия обреченных на провал войн Вашингтона. Однако американские националисты нужны сейчас больше, чем когда-либо, чтобы остановить глобалистскую войну за уничтожение России до того, как эта война распространится, как раковая опухоль, по всей Восточной Европе.