Сеул, , 13:27 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пожелал правительству избранного президента Юн Сок Ёля хорошо поработать, извлечь уроки из ошибок предшественников и продолжить развивать инициативы, успешно реализованные уходящим правительством. Об этом сообщает Yonhap News.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление Мун Чжэ Ин, который должен покинуть пост президента 9 мая, сделал в ходе встречи с высокопоставленными представителями президентской комиссии по делам государства.

Он отметил, что философия государственных дел нового правительства во многом отличается от той, которой придерживалось нынешнее правительство.

Ранее на этой неделе представители переходного комитета избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля обнародовали 110 ключевых политических задач, которые предстоит решать при новом правительстве.