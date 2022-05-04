Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Производство синтетических наркотиков резко возросло в Афганистане, и каждый месяц строится всё больше заводов по его выпуску. Об этом сообщает Washington Post.

Флаг Афганистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как рассказал торговец наркотиками Абдул Вадуда из уезда Баква провинции Фарах, продажи и производство синтетических наркотиков в Афганистане растут с каждым годом. Ряд экспертов, бывших правительственных чиновников и наркоторговцев рассказали газете, что за последние шесть лет в Афганистане были созданы сотни заводов по производству запрещённых веществ, и каждый месяц строятся новые. Судя по всему, экономический кризис в Афганистане вынудил афганцев искать новые источники дохода.

Рост производства «синтетики» в Афганистане вызвал обеспокоенность ряда западных экспертов и официальных лиц. Они опасаются, что Афганистан, контролируемый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может стать крупнейшим в мире производителем синтетических наркотиков.

Дэвид Мэнсфилд, эксперт по криминальной экономике в Афганистане, который готовил отчёты для Всемирного банка и Европейской комиссии по наркотикам в Афганистане, заявил, что активность заводов по производству синтетического наркотика в Афганистане резко возросла в последние месяцы.

Абдул Вадуд сообщил, что предыдущее правительство в значительной степени закрывало глаза на торговлю запрещёнными веществами в стране, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придерживаются того же подхода с момента своего прихода к власти. Хотя боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) время от времени инспектируют рынки наркотиков, они не предпринимают попыток закрыть точки сбыта.

«Единственная причина, по которой мы занимаемся этим бизнесом, заключается в том, что у нас нет другой работы, — пояснил Абдул Вадуд. — Конечно, если состояние экономики ухудшится, ещё больше людей начнут производить «синтетику».

Несколько недель назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали первое официальное заявление о запрете на выращивание, производство и распространение наркотиков. Однако есть большие сомнения в том, что новая власть устранит такой источник дохода в ситуации, когда страна практически полностью отключена от мировой финансовой системы.

«Значительная часть доходов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступает от налогов на нелегальные товары, и наркотики — один из них», — сказал Эндрю Каннингем, глава Центра мониторинга наркотиков и наркомании Европейского Союза.

«Невозможно предоставлять даже самые элементарные услуги, если деньги не депонированы в государственную казну, — сказал Каннингем. — Поэтому мы полагаем маловероятным предпринять что-либо реальное против торговли наркотиками, которая приносит значительную часть дохода, по крайней мере, на данный момент».

Новый заместитель министра внутренних дел Афганистана, курирующий борьбу с наркотиками, настаивает на обратном. Абдул Хак Хамкор заявил, что до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну, у них не было ресурсов, чтобы остановить торговлю наркотиками.

«Позвольте мне прояснить, что отныне никому не будет разрешено выращивать или производить наркотики в Афганистане», — добавил Хамкор.

Но, по данным газеты, основная часть войны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против американских войск и бывшего афганского правительства финансировалась за счёт доходов от наркотиков; только в 2019 году они принесли талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 113 миллионов долларов.