Вашингтон, 4 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Производство синтетических наркотиков резко возросло в Афганистане, и каждый месяц строится всё больше заводов по его выпуску. Об этом сообщает Washington Post.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

Как рассказал торговец наркотиками Абдул Вадуда из уезда Баква провинции Фарах, продажи и производство синтетических наркотиков в Афганистане растут с каждым годом. Ряд экспертов, бывших правительственных чиновников и наркоторговцев рассказали газете, что за последние шесть лет в Афганистане были созданы сотни заводов по производству запрещённых веществ, и каждый месяц строятся новые. Судя по всему, экономический кризис в Афганистане вынудил афганцев искать новые источники дохода.

Рост производства «синтетики» в Афганистане вызвал обеспокоенность ряда западных экспертов и официальных лиц. Они опасаются, что Афганистан, контролируемый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может стать крупнейшим в мире производителем синтетических наркотиков.

Дэвид Мэнсфилд, эксперт по криминальной экономике в Афганистане, который готовил отчёты для Всемирного банка и Европейской комиссии по наркотикам в Афганистане, заявил, что активность заводов по производству синтетического наркотика в Афганистане резко возросла в последние месяцы.

Абдул Вадуд сообщил, что предыдущее правительство в значительной степени закрывало глаза на торговлю запрещёнными веществами в стране, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придерживаются того же подхода с момента своего прихода к власти. Хотя боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) время от времени инспектируют рынки наркотиков, они не предпринимают попыток закрыть точки сбыта.

«Единственная причина, по которой мы занимаемся этим бизнесом, заключается в том, что у нас нет другой работы, — пояснил Абдул Вадуд. — Конечно, если состояние экономики ухудшится, ещё больше людей начнут производить «синтетику».

Несколько недель назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали первое официальное заявление о запрете на выращивание, производство и распространение наркотиков. Однако есть большие сомнения в том, что новая власть устранит такой источник дохода в ситуации, когда страна практически полностью отключена от мировой финансовой системы.

«Значительная часть доходов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступает от налогов на нелегальные товары, и наркотики — один из них», — сказал Эндрю Каннингем, глава Центра мониторинга наркотиков и наркомании Европейского Союза.

«Невозможно предоставлять даже самые элементарные услуги, если деньги не депонированы в государственную казну, — сказал Каннингем. — Поэтому мы полагаем маловероятным предпринять что-либо реальное против торговли наркотиками, которая приносит значительную часть дохода, по крайней мере, на данный момент».

Новый заместитель министра внутренних дел Афганистана, курирующий борьбу с наркотиками, настаивает на обратном. Абдул Хак Хамкор заявил, что до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну, у них не было ресурсов, чтобы остановить торговлю наркотиками.

«Позвольте мне прояснить, что отныне никому не будет разрешено выращивать или производить наркотики в Афганистане», — добавил Хамкор.

Но, по данным газеты, основная часть войны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против американских войск и бывшего афганского правительства финансировалась за счёт доходов от наркотиков; только в 2019 году они принесли талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 113 миллионов долларов.