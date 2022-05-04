Луганск, , 14:01 — REGNUM Георгиевские ленты сохраняли в качестве символа Победы многие жители освобожденных от киевских боевиков районов Донбасса. Об этом 4 мая рассказал житель освобождённого города Кременная, приехавший в него незадолго перед началом спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

Георгиевская лента torange.biz

«Теперь вместо красных маков европейских (принятого Киевом символа памяти жертв вооруженных конфликтов — ред.) у нас снова георгиевская лента, с которой воевали наши деды. Я ее сохранил», — приводит его слова РИА Новости.

Также житель Кременной утончил, что он в течение шести лет проживал в России и в феврале 2022 года приехал в город, чтобы проведать родителей, а затем начались военные действия.

«Был просто ужас, обстреливали нас «укропы»… Слава Богу, наши ребята зашли, теперь будет порядок», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение транспорта на некоторых участках дорог в Самаре ограничат в связи с проведением музыкального марафона «ZА Россию».