Берлин, , 13:25 — REGNUM В марте 2022 года на фоне антироссийских санкций объем экспорта из Германии в Россию упал на 62,3% по сравнению с февралем текущего года, составили € 0,9 млрд, что является самым минимальным показателем за последние 20 лет. Это 4 мая следует из предварительных данных немецкого Федерального статистического бюро (Destatis).

В Германии Heiko S

«По сравнению с февралем 2022 года экспорт в Российскую Федерацию в марте 2022 года сократился на 62,3% — до 0,9 миллиарда евро из-за антироссийских санкций, дальнейших мер по ограничению экспорта и несанкционированного поведения участников рынка», — указывается в пресс-релизе.

При этом отмечается, что объем российского импорта в Германию в марте сократился только на 2,4%, составив € 3,6 млрд.

В то же время указывается, что в общем в марте 2022 года экспорт ФРГ в месячном выражении уменьшился на 3,3%, а импорт в ФРГ увеличился на 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после ухода из России финской сети супермаркетов Prisma освободившиеся торговые площади в Санкт-Петербурге могут занять магазины компании X5 Group.