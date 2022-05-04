Кишинёв, , 13:24 — REGNUM Молдавия нуждается в инвестициях, а Евросоюз решил оказать ей военную помощь. Об этом 4 мая заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал выступление на пресс-конференции прибывшего в Кишинёв председателя Европейского Совета Шарля Мишеля. Представитель Брюсселя заявил, что ЕС будет укреплять военный потенциал Молдавии.

«Европейские бюрократы предлагают нам вооружить нас. Зачем? Чтобы наши молодые люди погибали на поле боя, следуя интересам Европейского союза и НАТО?» — написал Додон.

Он подчеркнул, что Молдавия является нейтральной страной, ей нужно развивать экономику, дороги, социальную инфраструктуру, медицину и образование, а не вооружаться. Додон отметил, что в республике и так осталось мало молодых людей.

Стоит отметить, в Молдавии уровень годовой инфляции в марте составил 22,2%. Этот показатель стал максимальным среди всех стран Европы. Такие темпы инфляции стали «рекордными» для республики за более, чем 20 лет.

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