Джакарта, 4 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Индонезия приглашает страны Юго-Восточной Азии к тесному сотрудничеству в области рационального использования торфа для поддержки экономического роста и экологического баланса в регионе и мире, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Посол Индонезии в Южной Корее заявил, что торф в Юго-Восточной Азии обладает множеством преимуществ. Торф хранит большие запасы углерода.

Торфяники в Юго-Восточной Азии оцениваются в 24 миллиона гектаров. Помимо Индонезии, Малайзии и Брунея, торфяники в Юго-Восточной Азии также распространены на небольших территориях в Таиланде, Вьетнаме, Мьянме, Лаосе и на Филиппинах.

Правительство Индонезии твердо привержено управлению торфяными экосистемами, например, путем создания системы мониторинга и контроля за лесными пожарами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года Индонезия, Камбоджа и Таиланд проведут три важных саммита глав государств.

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