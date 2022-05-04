Минск, , 13:23 — REGNUM Западные страны скрывали свое истинное лицо под фальшивой оболочкой «оплота демократии», заявил 4 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это же «оплот демократии», «бастион прав человека», «проповедники добра»… Многие рассматривали Запад только в качестве таких идолов. Все считали, что мы должны ориентироваться на Запад. Последние события и в Беларуси, и то, что сейчас происходит в отношении России на различных международных площадках, в различных странах для меня лично четко показывает, что это все была фальшивая оболочка, за которой Запад скрывал свое истинное лицо», — сказал он в интервью RT.

Он добавил, что суть этой оболочки состоит в том, чтобы обеспечить свое доминирование, в том числе путем такого информационного прикрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макей заявил, что Белоруссия, как Украина и Россия, также нуждается в гарантиях безопасности.

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