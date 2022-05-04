Минск, 4 мая 2022, 13:23 — REGNUM Западные страны скрывали свое истинное лицо под фальшивой оболочкой «оплота демократии», заявил 4 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Он добавил, что суть этой оболочки состоит в том, чтобы обеспечить свое доминирование, в том числе путем такого информационного прикрытия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макей заявил, что Белоруссия, как Украина и Россия, также нуждается в гарантиях безопасности.
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