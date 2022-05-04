Рига, 4 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Латвийские ассоциация птицеводов, ассоциация свиноводов, союз фермеров-молочников, федерация продовольственных компаний и совет сотрудничества фермерских организаций обратились с открытым письмом к правительству страны с призывом ввести чрезвычайное положение в отрасли производства продуктов питания.

dbreen Продукты

Об этом говорится в обращении, опубликованном в местных СМИ.

Отмечается, что свиноводство, переработка молока, птицеводство и другие отрасли находятся в глубоком кризисе, цепочки поставок кормов с Украины нарушены, цены на пшеницу и другое сырье резко растут, а отсрочки платежей заменяются предоплатами.

В открытом письме представители организаций также констатировали, что «сложилась катастрофическая нехватка оборотных средств», продукция реализуется ниже себестоимости, а цены на энергоносители выросли астрономически. Ситуацию делают более драматической проблемы логистики и нехватка упаковочных материалов. Поэтому многие компании планируют сократить производство или даже остановить его, подчеркивается в обращении.

В письме правительству производители продуктов питания Латвии также призвали оценить влияние решения Еврокомиссии об отмене импортных пошлин на товары с Украины на ситуацию в отрасли. Предлагается принять меры по «немедленному решению» о снижении ставки налога на добавленную стоимость.

Отраслевые организации считают, что необходимы немедленные и скоординированные действия правительства, Минсельхоза, Минэкономики и Минфина. Организации готовы помочь в поиске оптимальных решений.