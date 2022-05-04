Казань, , 13:22 — REGNUM Казанский «Ак Барс» подписал контракт с защитником Динаром Хафизуллиным. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

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Отмечается, что стороны заключили соглашение, которое рассчитано до конца сезона 2023/24.

33-летний Хафизуллин является воспитанником «Ак Барса». Сезон 2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провёл в уфимском «Салавате Юлаеве», сыграв 45 матчей и отметившись тремя голами и девятью результативными передачами.

В КХЛ Хафизуллин также играл за подмосковный «Витязь» и санкт-петербургский СКА, в составе которого два раза выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017).