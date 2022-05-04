Анна Царькова, 4 мая 2022, 13:51 — REGNUM Жители Российской Федерации не смогут проголосовать за участников музыкального конкурса «Евровидение», который начнется 10 мая в Турине. Об этом 3 мая сообщили его организаторы.
«Голосование … возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», — отметил исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло.
Читайте также: Жители РФ не смогут проголосовать за участников «Евровидения» в Турине
Новость обсудили пользователи социальных сетей. Многие участники обсуждения отнеслись к данной новости позитивно, дав понять, что для жителей России отсутствие возможности голосовать за участников музыкального конкурса не является трагедией.
«Ой беда, беда … огорчение», — смеется «Я».
«Как жаль! Потеря потерь!» — иронизирует Елена Б.
«Это шестой пакет санкций», — шутит Marina.
«Плакать можно идти?» — с сарказмом поинтересовалась Настя Т.
«Господи, какое счастье!» — смеется Nata M.
«До какой же степени они не знают русских людей», — отметила Елена.
«Чем толерантнее мероприятие, тем дальше от него нужно держаться», — добавил DMP.
«Если мы не могли убрать эту помойку, то нас решили не опускать в нее! Это же прекрасно», — пишет «солнышко вредина».
«Вот и случилось, наконец-то! А то все наш народ переживал из-за того, что Россия участвует в этом шабаше! Слава Богу!» — прокомментировала новость Елена В.
«Вот как после этого в Бога не поверить? Бог есть!» — иронизирует Timoha.
«Думают, что нам плохо делают, а оказывается только во благо», — написала Светлана С.
«Россия во многом самодостаточная страна! У нас только нет бананов и ананасов. Это решаемо! Евровидение — это не тот винтик, чтобы крутить наши гайки!» — отреагировала Елена Б.
«Эта санкция переплюнула все остальные. Хочется выразить огромную благодарность «партнерам», что избавили россиян от этого шабаша», — с юмором отметила Татьяна М.
«Как-то от такого известия ни холодно и ни жарко, как говорится, фиолетово или всё по барабану», — отреагировала Мария П.
«У нас давно уже эта помойка лишилась популярности среди людей. После всех их махинаций с подсчётом голосов и «победами» певиц с антирусскими песнями…» — комментирует Олег М.
«Представляю себе горы заплаканных подушек, вой и скрежет зубовный, которые ожидают увидеть устроители этого «ни то ни сё» парада, по этому поводу в России!!! Я вообще в шоке от того, что за трансляцию этой музыкальной «порнографии» наши им ещё и бабло платили! Хотя за такое «зрительно-духовное изнасилование» с них причиталось!» — отметил Alexander.
«Господи, спасибо тебе! Подальше, подальше и навсегда от нас», — призвал 50 126.
«Они скоро соревнования и другие конкурсы будут устраивать только между собой. И медали давать только себе. Ну что ж… Их борьба. Они же сильнейшие среди своих же сильнейших. А по факту теряется смысл этих конкурсов и соревнований… соревноваться-то и не с кем», — добавил Sergey.
«Адская санкция против простых людей!» — с сарказмом написал Valerii S.
«Очищается Родина от грязи», — подытожил один из участников обсуждения.