4 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что жители Российской Федерации не смогут проголосовать за участников музыкального конкурса «Евровидение», который начнется 10 мая в Турине.

Анна Царькова, , 13:51 — REGNUM Жители Российской Федерации не смогут проголосовать за участников музыкального конкурса «Евровидение», который начнется 10 мая в Турине. Об этом 3 мая сообщили его организаторы.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Голосование … возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», — отметил исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло.

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Новость обсудили пользователи социальных сетей. Многие участники обсуждения отнеслись к данной новости позитивно, дав понять, что для жителей России отсутствие возможности голосовать за участников музыкального конкурса не является трагедией.

«Ой беда, беда … огорчение», — смеется «Я».

«Как жаль! Потеря потерь!» — иронизирует Елена Б.

«Это шестой пакет санкций», — шутит Marina.

«Плакать можно идти?» — с сарказмом поинтересовалась Настя Т.

«Господи, какое счастье!» — смеется Nata M.

«До какой же степени они не знают русских людей», — отметила Елена.

«Чем толерантнее мероприятие, тем дальше от него нужно держаться», — добавил DMP.

«Если мы не могли убрать эту помойку, то нас решили не опускать в нее! Это же прекрасно», — пишет «солнышко вредина».

«Вот и случилось, наконец-то! А то все наш народ переживал из-за того, что Россия участвует в этом шабаше! Слава Богу!» — прокомментировала новость Елена В.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм. 1798

«Вот как после этого в Бога не поверить? Бог есть!» — иронизирует Timoha.

«Думают, что нам плохо делают, а оказывается только во благо», — написала Светлана С.

«Россия во многом самодостаточная страна! У нас только нет бананов и ананасов. Это решаемо! Евровидение — это не тот винтик, чтобы крутить наши гайки!» — отреагировала Елена Б.

«Эта санкция переплюнула все остальные. Хочется выразить огромную благодарность «партнерам», что избавили россиян от этого шабаша», — с юмором отметила Татьяна М.

«Как-то от такого известия ни холодно и ни жарко, как говорится, фиолетово или всё по барабану», — отреагировала Мария П.

«У нас давно уже эта помойка лишилась популярности среди людей. После всех их махинаций с подсчётом голосов и «победами» певиц с антирусскими песнями…» — комментирует Олег М.

«Представляю себе горы заплаканных подушек, вой и скрежет зубовный, которые ожидают увидеть устроители этого «ни то ни сё» парада, по этому поводу в России!!! Я вообще в шоке от того, что за трансляцию этой музыкальной «порнографии» наши им ещё и бабло платили! Хотя за такое «зрительно-духовное изнасилование» с них причиталось!» — отметил Alexander.

«Господи, спасибо тебе! Подальше, подальше и навсегда от нас», — призвал 50 126.

«Они скоро соревнования и другие конкурсы будут устраивать только между собой. И медали давать только себе. Ну что ж… Их борьба. Они же сильнейшие среди своих же сильнейших. А по факту теряется смысл этих конкурсов и соревнований… соревноваться-то и не с кем», — добавил Sergey.

«Адская санкция против простых людей!» — с сарказмом написал Valerii S.

«Очищается Родина от грязи», — подытожил один из участников обсуждения.