Москва, , 13:21 — REGNUM В новых условиях компаниям гораздо выгоднее будет выкупить оборудование в лизинге. Об этом 4 мая заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Максим Решетников Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство рассмотрело и внесло в Государственную думу закон о праве досрочного выкупа имущества, которое находится в лизинге у компаний», — заявил Решетников.

По его словам, многие компании столкнулись с ростом платежей по лизинговому оборудованию, поскольку возрос уровень процентных ставок.

«Теперь у бизнеса появится право досрочно выкупить все эти машины, оборудование. В первую очередь это касается автотранспорта, то, что в такси находится, каршеринга касается и автобусных перевозок. Но не только: ещё оборудования, которое в лизинге у фермеров есть. Они теперь могут прийти в лизинговую компанию и за комиссию не более 1% от выкупной стоимости выкупить всё это оборудование», — пояснил он.

«Для них это гораздо выгоднее, чем платить повышенные лизинговые платежи», — подчеркнул министр.