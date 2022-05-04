Самара, , 13:23 — REGNUM Движение транспорта на некоторых участках дорог в Самаре ограничат в связи с проведением музыкального марафона «ZА Россию». Об этом 4 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Z (сс)

Сообщается, что музыкальный марафон «ZА Россию» в Самаре состоится 5 мая 2022 года с 14:00 до 22:00 часов. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение транспорта на участках:

— по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Красноармейской (включая перекресток) до ул. Ульяновской;

— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

— по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;

— по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.

В это время автобусы маршрутов № 3,24,34,80, 92, 207, 226, 297 будут следовать по скорректированной схеме.