Новосибирск, 4 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области утверждена программа развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Соответствующий документ одобрен в ходе заседания регионального правительства сегодня, 4 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На занятиях физкультурой в школьном спортзале. 1960-е

Среди основных направлений — создание единого физкультурно-спортивного образовательного пространства для детей, совершенствование системы спортивных соревнований, обновление образовательных программ в области физической культуры и спорта, внедрение цифровых технологий в практику детско-юношеского спорта.

«Теперь все мероприятия по развитию детско-юношеского спорта будут вынесены в отдельную программу», — прокомментировал министр физической культуры и спорта области Сергей Ахапов.

Это, по его словам, позволит увеличить долю детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3 — 17 лет, до 90% к 2030 году, а также создать необходимые условия для занятий физической культурой детям с ограниченными возможностями здоровья.