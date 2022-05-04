Киев, , 13:17 — REGNUM Снос памятников времён СССР на территории Украины поддерживают 19% украинцев, следует из опроса «Рейтинга».

Памятник А. С. Пушкину в Чернигове до сноса Nest-off

36% респондентов ответили, что относятся к этом нейтрально, 40% выступают против сноса. В то же время за переименование улиц, содержащих советские и российские названия, выступили 65% жителей. 35% одобряют отмену русской литературы в украинских школах, примерно треть выступает против.

9 Мая считают Днём Победы лишь 15% участников опроса. 80% респондентов заявили, что для них это День памяти.