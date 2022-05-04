Таллин, 4 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Эстонская компания Krimelte по производству строительных химикатов продолжает работать в России и не намерена из нее уходить, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом сообщило местное издание «Деловые ведомости» со ссылкой на исполнительного директора Пеэтера Тохвера.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Будем оставаться там, пока бизнес работает», — заявил тот. По словам Тохвера, за последнее время объемы заказов снизились, но Krimelte работает с местными клиентами и приспосабливается к новым условиям.

«У нас там маленький завод, где осталась треть персонала, силами которого обрабатываем поступающие заказы. Да, наложены санкции, однако деньги и товары все еще можно переводить из страны в страну», — сообщил он.

Он добавил, что санкции и всевозможные ограничения не остановили предприятие: «Самое интересное, что не было ни одного случая, чтобы партнер не заплатил или деньги где-то застряли: люди все понимают, готовы приспосабливаться и работать с изменившихся условиях».

Krimelte — известный европейский производитель строительных химикатов в области строительно-монтажных пен, герметиков, клеев, уплотнительных материалов, различных средств для обработки и очистки поверхностей.

Предприятие работает с 1994 года и постоянно расширяющийся экспортный рынок предприятия в данный момент охватывает более 60 стран. Продукция компании продается под множеством различных названий, в том числе Penoflex и Penosil.