Известная эстонская фирма отказалась уходить из России из-за санкций
Таллин, 4 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Эстонская компания Krimelte по производству строительных химикатов продолжает работать в России и не намерена из нее уходить, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом сообщило местное издание «Деловые ведомости» со ссылкой на исполнительного директора Пеэтера Тохвера.
«Будем оставаться там, пока бизнес работает», — заявил тот. По словам Тохвера, за последнее время объемы заказов снизились, но Krimelte работает с местными клиентами и приспосабливается к новым условиям.
«У нас там маленький завод, где осталась треть персонала, силами которого обрабатываем поступающие заказы. Да, наложены санкции, однако деньги и товары все еще можно переводить из страны в страну», — сообщил он.
Он добавил, что санкции и всевозможные ограничения не остановили предприятие: «Самое интересное, что не было ни одного случая, чтобы партнер не заплатил или деньги где-то застряли: люди все понимают, готовы приспосабливаться и работать с изменившихся условиях».
Krimelte — известный европейский производитель строительных химикатов в области строительно-монтажных пен, герметиков, клеев, уплотнительных материалов, различных средств для обработки и очистки поверхностей.
Предприятие работает с 1994 года и постоянно расширяющийся экспортный рынок предприятия в данный момент охватывает более 60 стран. Продукция компании продается под множеством различных названий, в том числе Penoflex и Penosil.