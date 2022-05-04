Омск, 4 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Продажу алкоголя ограничат в Омске в День Победы, 9 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

В горадминистрации напомнили, что в Омской области не допускается розничная продажа алкоголя в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий в том случае, если их место, дата и время определены решениями органов власти.

Таким образом, запрет на розничную продажу спиртного касается территорий, где намечены праздничные мероприятия. 7 мая алкоголь будет запрещено продавать в Омской крепости. В этот день здесь пройдёт историко-музыкальный фестиваль «Вальс Победы». 8 мая ограничения введут во время проведения спортивных соревнований на площади Победы и улице Ленина.

Утверждён и обширный список территорий, где запрет на продажу алкоголя будет действовать непосредственно 9 мая.

Ограничения вступают в силу за два часа до начала мероприятия и действуют два часа после его окончания. Контроль за деятельностью торговых объектов будет осуществлять полиция.

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