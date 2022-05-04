Курск, 4 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Администрация Курской области опровергла распространяющиеся в мессенджерах сообщения о том, что в регионе обнаружена холерная палочка, сообщает ИА REGNUM.

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«В Курской области по мессенджерам активно распространяется фейковое голосовое сообщение об обнаружении в воде холерной палочки. Фейк придумали для Брянской области, там его уже опровергали. В нашем регионе вообще нет водозабора с таким названием», — говорится в официальном сообщении.

Слухи об обнаружении в Брянской области холерной палочки появились в регионе в конце апреля. Власти региона назвали авторами этих слухов «украинских пропагандистов».