Чебоксары, , 13:12 — REGNUM В Чувашии в декабре 2022 года введут первый комплекс группового водовода в южной части республики — Шемуршинском, Батыревском и Комсомольском районах. На его достройку выделено свыше 388 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном автономном учреждении «Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

В Шемуршинском районе Чувашии Cap.ru

Речь идёт о строительстве группового водовода в Шемуршинском, Батыревском и Комсомольском районах, который, по данным учреждения, позволит обеспечить качественной питьевой водой более 8 тыс. жителей Чувашии. В сообщении отмечается, что первый пусковой комплекс водовода планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года, в настоящее время строительство объекта завершено на 88%.

В проектной дирекции Минстроя РФ добавляют, что на строительство объекта выделено более 388 млн рублей, в том числе 300 млн рублей — в 2021 году, 88 млн рублей — в 2022 году.

Ожидается, что в 2022 году доля жителей Чувашии, обеспеченных качественной питьевой водой, достигнет 84,1%.

В России в рамках федерального проекта «Чистая вода» к 2024 году доля населения страны, обеспеченная качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, должна возрасти до 88,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство водовода для трёх южных районов Чувашии было приостановлено в 2015 году, на тот момент заявлялось о вложении 2 млрд рублей. Проект реанимирован в 2020 году с приходом к власти в республике Олега Николаева. Чиновники поясняли, что вода не дошла до потребителя из-за отсутствия 300 км водопроводных сетей.

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