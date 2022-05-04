Курск, , 13:16 — REGNUM Железнодорожный мост на участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области отремонтировали после частичного обрушения из-за взрыва. Об этом сообщает администрация региона.

Взорванный мост. Курская область sledcom.ru

Отмечается, что место повреждения расчистили, затем восстановили опоры моста, установили новое пролётное строение и уложили железнодорожное полотно. К работам, которые продолжались круглые сутки, привлекли 100 специалистов, задействовали тяжёлую технику.

«Железнодорожники восстановили движение через мост на участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая мост на 67-м километре железной дороги «Суджа — Сосновый Бор» около села Русская Конопелька частично обрушился в результате подрыва. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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