Пермь, , 13:11 — REGNUM В Пермском крае суточный показатель госпитализаций сократился более, чем в два раз. За последние сутки, 3 мая, в ковидные отделения поступил 21 пациент, днём ранее — 45. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарных условиях лечение получают 410 пермяков. В тяжёлом состоянии находятся 44 пациента. Из них 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8769 человек. выздоровели 357 456 человек. Выявлено 367 412 заражений коронавирусом, в том числе 145 случаев — 3 мая.