Журналист Александр Невзоров* объявлен в розыск
* Невзоров — запрещённая в России организация
Москва, 4 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Российский журналист Александр Невзоров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) объявлен МВД России в розыск по уголовной статье. Это 4 мая следует из базы данных ведомства.
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Александр Невзоров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)
«Невзоров Александр Глебович (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), 03.08.1958 года рождения, разыскивается по статье УК», — указывается в базе МВД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта СК РФ возбудил уголовное дело против Александра Невзорова (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) о распространении ложной информации о действиях российских Вооруженных сил в ходе спецоперации по денацификации Украины.