* Невзоров — запрещённая в России организация

Москва, 4 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Российский журналист Александр Невзоров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) объявлен МВД России в розыск по уголовной статье. Это 4 мая следует из базы данных ведомства.

Dyns Александр Невзоров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

«Невзоров Александр Глебович (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), 03.08.1958 года рождения, разыскивается по статье УК», — указывается в базе МВД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта СК РФ возбудил уголовное дело против Александра Невзорова (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) о распространении ложной информации о действиях российских Вооруженных сил в ходе спецоперации по денацификации Украины.