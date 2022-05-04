Ставрополь, 4 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском федеральном округе за прошедшие сутки был выявлен всего 81 случай заражения коронавирусом. Больше всего заболевших на Ставрополье — 37 человек. На втором месте по численности новых пациентов Кабардино-Балкария, где тесты на COVID-19 подтвердились у 17 человек, на третьем Дагестан с десятью выявленными случаями заражения, сообщили 4 мая в федеральном оперативном штабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Менее десяти пациентов с COVID-19 выявлено в Ингушетии (7), в Карачаево-Черкесии (6) и в Северной Осетии (4). Ни одного нового пациента с коронавирусом за сутки — в Чечне.

За прошедший день на Северном Кавказе зафиксировано всего три случая летального исхода. Два пациента скончались на Ставрополье, один — в Кабардино-Балкарии.