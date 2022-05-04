Минск, 4 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Страны Запада скрывали от мира истинное лицо за фальшивой оболочкой «оплота демократии». Об этом 4 мая заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Bundesministerium für Europa Владимир Макей

По его словам, выяснилось, что ни о какой свободе слова и верховенстве права не может быть и речи.

«Это же «оплот демократии», «бастион прав человека», «проповедники добра»… Многие рассматривали Запад только в качестве таких идолов. Все считали, что мы должны ориентироваться на Запад», — сказал Макей в интервью RT.

По словам министра, последние события как в Белоруссии, так и по отношению к России на крупнейших мировых площадках «для меня лично четко показывает, что это все была фальшивая оболочка, за которой Запад скрывал свое истинное лицо».