Вологда, 4 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В 2022 году в Вологодской области в рамках нацпроекта отремонтируют пять мостов, сообщает региональное правительство.

City-yaroslavl.ru Ремонт дорог

По данным ведомства, запланирован ремонт сооружений через реки Чистовка, Шарма, Музга в Череповецком районе, Нюксеница — в Нюксенском районе.

Кроме того, в этом году в регионе будет разработан проект по проведению ремонтных работ по мостам через реки Кипшеньга в Никольском районе, Кичменьга в Кичменгско-Городецком районе, Чагодоща в Чагодощенском районе, Леденьга в Бабушкинском районе и Угла в Шекснинском районе.

«Мы рассчитываем на то, что по этим искусственным сооружениям к концу года получим готовые проекты, по которым планируем приступить к ремонтам в 2023–2024 годах. Провести работы планируем по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — отметил начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах России отремонтируют более 4,6 тыс. дорожных объектов, протяженностью более 15 тыс. км.