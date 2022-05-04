На Вологодчине отремонтируют пять мостов
Вологда, 4 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В 2022 году в Вологодской области в рамках нацпроекта отремонтируют пять мостов, сообщает региональное правительство.
По данным ведомства, запланирован ремонт сооружений через реки Чистовка, Шарма, Музга в Череповецком районе, Нюксеница — в Нюксенском районе.
Кроме того, в этом году в регионе будет разработан проект по проведению ремонтных работ по мостам через реки Кипшеньга в Никольском районе, Кичменьга в Кичменгско-Городецком районе, Чагодоща в Чагодощенском районе, Леденьга в Бабушкинском районе и Угла в Шекснинском районе.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах России отремонтируют более 4,6 тыс. дорожных объектов, протяженностью более 15 тыс. км.