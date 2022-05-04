Новосибирск, 4 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области по гарантии отремонтируют 65 дорожных объектов. Об этом сообщило территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) региона.

ru.torange.biz Ремонт дороги

«Подведены итоги ежегодной проверки гарантийных дорожных объектов — 171 объект. На 65 объектах выявлено 99 замечаний», — уточнили в ТУАД.

Уточняется, что устранять выявленные дефекты подрядные организации будут за собственный счёт до 1 июня.