Кишинёв, , 13:05 — REGNUM Европейский союз окажет Молдавии военную помощь. Об этом 4 мая заявил на совместной пресс-конференции с молдавским президентом Майей Санду прибывший в Кишинёв председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Санду попросила открыть европейские рынки для молдавских продуктов. Глава Евросовета пообещал помочь и сообщил о том, какую помощь уже решил оказать Брюссель.

«Сегодня мы говорили о том, как мы можем предоставить больше военной поддержки, проводить больше мероприятий по укреплению военного потенциала РМ», — сказал Мишель

Он отказался раскрыть детали того, какую именно помощь планирует оказать ЕС.

Напомним, в апреле правительство Молдавии внесло поправки в госбюджет на 2022 год. Затраты на содержание минобороны был увеличен с 900 млн лее до 1,03 млрд леев (с $49 млн до $56 млн).

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