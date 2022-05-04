Москва, , 13:05 — REGNUM Нефть подешевела почти на 2% по итогам торгов 3 мая, продолжив осциллировать вокруг 20-дневной скользящей средней, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти Bureau of Safetyand Environmental Enforcement

«Сегодня, 4 мая, нефть марки Brent возобновила подъем и уже метит на уровень $109 за баррель, включая в игру отметку $110, которая ограничила подъем на прошлой неделе.

Рынок отыгрывает отраслевую статистику из США, которая отразила внушительное падение недельных запасов сырой нефти на 3,5 млн баррелей против прогноза сокращения всего на 800 тыс. баррелей.

Позднее сегодня выйдет официальный отчет минэнерго США, который способен усилить рост котировок, если подтвердит снижение запасов в районе 4 млн баррелей.

Еще более значимым бычьим фактором для рынка черного золота сегодня стал новый пакет антироссийских санкций, объявленный ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа полностью прекратит поставки нефти из РФ в течение шести месяцев.

Впрочем, сейчас наблюдается импульсивная реакция игроков на новость, которая вовсе не является неожиданной — власти ЕС неоднократно анонсировали такой план ранее.

В роли противодействующей силы выступает ситуация в Китае, где затянувшиеся локдауны усиливают беспокойство по поводу перспектив спроса на энергоносители.

В краткосрочной перспективе коррективы в динамику нефтяного рынка может внести решение Федрезерва по монетарной политике.

Если повышение ставки на 0,5% будет сопровождаться еще более агрессивными планами ужесточения политики, повсеместный рост доллара задушит локальный подъем Brent.

Противоположный сценарий, при котором долларовые быки будут спасаться бегством, поможет ценам в попытках превратить уровень $110 в поддержку», — считает эксперт.

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