Манагуа , 4 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Никарагуа одобрила соглашение о частичном взаимном отказе от виз с КНР, которое направлено на укрепление двусторонних отношений. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

Согласно решению парламента Никарагуа, владельцы дипломатических паспортов, служащие и сотрудники по связям с общественностью будут освобождены от необходимости иметь при себе визу.

Соглашение является частью рамочного соглашения, подписанного Китаем и Никарагуа 10 января после восстановления дипломатических отношений в конце 2021 года.