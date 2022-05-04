Омск, , 13:03 — REGNUM В школах Омска проходят церемонии поднятия флага Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в мэрии города.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

К патриотической традиции вслед за омской школой № 135 присоединилась Казачья кадетская школа-интернат. Ученики кадетской школы начали учебную неделю с поднятия государственного флага РФ и исполнения гимна нашей страны.

В мае церемонии поднятия флага и исполнения гимна пройдут в десятках школ, отметили в мэрии. А с нового учебного года эту традицию в образовательных учреждениях Омской области планируют внедрить повсеместно.

Напомним, первой в регионе к патриотической традиции присоединилась школа № 135.

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